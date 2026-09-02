Hatay'ın Erzin İlçesinde Otluk Yangını Traktörü Kullanılmaz Hale Getirdi
Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bir otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki bir traktöre sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak traktör kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda başlayan yangında alevlerin içerisinde kalan traktör kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangında alevler traktöre sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken traktör kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı