Eruh'ta 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Yüksekten Düşerek Yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatan 11 yaşındaki A.Ç., dengesini kaybederek yüksekten düştü ve yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatan 11 yaşındaki kız çocuğu dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı.

Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde hayvan otlatan 11 yaşındaki A.Ç., dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Ç., Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
