Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Habertürk Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki isimler uyuşturucu soruşturması kapsamında çeşitli suçlamalarla tutuklanırken, AK Partili Şamil Tayyar çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Tayyar, "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir." dedi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Herkes Tayyar'ın iddia ettiği kişinin kim olduğunu merak ederken, yeni açıklama geldi. Şamil Tayyar, yine isim vermedi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Dün geceden bu yana çok yoğun bir telefon trafiği yaşadım. Önemli kısmına cevap veremedim. Ortak soru şu oldu: Kim bu? İlk günden bu yana masumiyet karinesine binaen dosyanın içeriğine girmedim, yine girmem.

"HİÇ KİMS E Yİ TOPTANCI BİR YAKLAŞIMLA SUÇLAMADIM"

Hiç kimseyi toptancı bir yaklaşımla suçlamadım, topluma rol model olan bu kişilerin suçsuz olmalarını umdum. Burada itirazım, bazı şahısların imtiyazınadır. Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, sözkonusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır. Zira, Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti. Kimse dokunulmaz değildir.

"KİM OLDUĞUNUN CEVABI GİZLİ TANIK İFADESİNDE VAR"

Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var. Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek. Aylar sonra işlem yapıldığında test için geçerli makul süre geçmiş olmaz mı? Uyuşturucu kalıntısı vücuttan atıldıktan sonra teste tabi tutulmasının ne anlamı kalır? Yarın bir gün ismi bir şekilde kamuoyuna malolacak bu şahsın töhmet altında kalmamak için şimdiden uyuşturucu testine gönüllü katılmasını salık veririm. Eğer masum olduğunu düşünüyorsa…"