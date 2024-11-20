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Bolu'da Canlı Tavuk Nakil Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı, Yüzlerce Tavuk Telef Oldu

Bolu'da Canlı Tavuk Nakil Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı, Yüzlerce Tavuk Telef Oldu
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Bolu’nun Göynük ilçesinde, Erpiliç firmasına ait bir canlı tavuk nakil kamyonu virajı alamayarak devrildi. Sürücü E.N. yaralanırken, toplam 7 bin tavuğun bulunduğu kamyondan yüzlerce tavuk telef oldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da virajı alamayan Erpiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yüzlerce tavuk telef oldu.

Kaza, Göynük ilçesine bağlı Sifyanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dedeler köyünde bulunan kesimhane istikametine seyreden E.N. yönetimindeki Erpiliç firmasına ait 14 EN 457 plakalı canlı tavuk nakil kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasasındaki tavuklar yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar tarafından kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.N. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüzlerce tavuk telef oldu

Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Kazada canlı kalan tavuklar ise başka bir kamyona nakledildi. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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