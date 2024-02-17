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Ermenek'te Kaçak Tütün ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde jandarmanın 2 ayrı iş yerinde yaptığı aramada, kaçak tütün ile ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde ilçeye bağlı Kazancı beldesinde H.P. ve M.D. isimli şahısların iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 300 adet tabanca mermisi, 2 bin 806 adet av tüfeği fişeği, 22 bin 930 adet basma sigara, 400 adet boş makaron ve 4 adet sigara basma makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütün ve ruhsatsız silahlara ek konulurken, iki iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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