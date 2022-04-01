Erkek arkadaşıyla görüşen genç kızı öldüresiye dövdü! Bir de o anları kayda aldılar

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Duraliler Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkiinde iddiaya göre K.E. isimli genç kız, erkek arkadaşının görüşmeye devam ettiğini ileri sürdüğü eski kız arkadaşı Ş.G. (21) ile kavga etmeye başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Ş.G.'yi yere yatıran K.E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı. Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K.E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti.

BİR DE O ANLARI KAYDA ALDILAR

O anları ise K.E.'nin yanındakiler cep telefonuyla kaydetti ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Ş.G.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirtilen E.D.'nin ise arandığı öğrenildi.