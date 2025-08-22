Erin Kasırgası, Atlantik Kıyılarında Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Atlantik üzerinden ilerleyen Erin Kasırgası, Kuzey Carolina'dan New York'a kadar geniş bir bölgede şiddetli rüzgarlar, sağanak yağışlar ve tehlikeli dalgalarla hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer plajları kapatarak halka "dikkatli olun" uyarısı yaptı.

ABD'nin Atlantik kıyılarında etkisini artıran Erin Kasırgası, Orta Atlantik kıyısına yaklaşırken yeniden güç kazandı. Kasırganın dış bantları Kuzey Carolina'daki Outer Banks bölgesine ulaştı. Kuzey Carolina Valiliğinden yapılan açıklamada, kıyı şeridi boyunca olumsuz hava şartlarına sebep olması beklenen Erin Kasırgası nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

Birçok plaj geçici olarak kapatıldı

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Florida'dan New England'a kadar uzanan bölgede yaşamı tehdit eden ters akıntılar ve tehlikeli deniz şartları konusunda uyarılarda bulundu. New York, New Jersey, Maryland ve Delaware'de birçok plaj geçici olarak kapatıldı. New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelindeki plajların Perşembe gecesine kadar kapatılmasına karar verdi. Meteorologlar, Long Island kıyılarında dalgaların 3,6 ila 4,8 metreye ulaşacağını, Brooklyn ve Queens'in alçak kesimlerinde ise kıyı taşkınlarının görülebileceğini açıkladı.

New Jersey'de dalgaların 2,1 ila 3,6 metre yüksekliğe ulaşması beklenirken, Vali Phil Murphy olağanüstü hal ilan etti. Jersey Kıyısı'ndaki birçok plaj Cuma sabahına kadar halka kapatıldı.

Devasa boyutlarıyla tehdit sürüyor

Ulusal Kasırga Merkezi, Erin Kasırgası'nın çapının yaklaşık 965 kilometreye ulaşarak ortalama bir kasırganın iki katı büyüklüğüne eriştiğini belirtti. Yetkililer, kasırganın çarşamba günü güçlü bir 5. kategori seviyesine ulaştığını ve en yüksek rüzgar hızının 180 km/saat civarında olduğu bilgisini paylaştı. Fırtınanın Cuma günü denizde kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor, ancak karaya doğrudan ulaşması öngörülmüyor.

NWS tahmincileri, "Art arda gelen yüksek gelgitlerle birlikte plaj taşkınları ve erozyon riski Perşembe gecesi zirve yapacak" açıklamasında bulundu. Kasırganın etkilerinin Cuma gününe kadar devam etmesi, hava şartlarının ise Cumartesi itibarıyla normale dönmesi bekleniyor.

Uyarılar sürüyor

Yetkililer, kasırga nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayanları dikkatli olmaya ve resmi uyarıları yakından takip etmeye çağırdı. Plajlar yeniden açılsa dahi, geri çekilme akıntılarının üç eyalette Cuma gününe kadar tehdit oluşturmaya devam edeceği vurgulandı. - NEW JERSEY