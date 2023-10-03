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Ergene ve Hayrabolu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Ergene ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hayrabolu ilçesinde ise ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde ise bir işyerinde sahte içki ele geçirildi.