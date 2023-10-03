Ergene ve Hayrabolu'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Ergene ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Hayrabolu ilçesinde ise ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde ise bir işyerinde sahte içki ele geçirildi.
Ergene ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ç.B'yi durdurdu.
Şüphelinin elinde bulunan poşette 239 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu Göleti'nde durumundan şüphelendikleri Ş.İ'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasından bir tabanca ele geçirildi.
Şüpheliye para cezası uygulandı.
Sahte içki ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde 87 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 100. Yıl Mahallesi'nde bir iş yerinde izinsiz alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerinde yapılan aramada 87 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheli S.T. gözaltına alındı.