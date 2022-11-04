"Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu" başlatıldı 3. Sayfa Haberleri "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu" başlatıldı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla,... "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu" başlatıldı ANKARA - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu" başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Togo Cumhuriyeti PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu' başlatıldı - Haberler

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