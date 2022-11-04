"Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu" başlatıldı
3. Sayfa Haberleri
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu" başlatıldı PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla,...
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu" başlatıldı
ANKARA - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu" başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa