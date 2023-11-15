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Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ereğli Konya Adliye Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Haberler

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