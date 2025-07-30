Ereğli'de Tır Lastikleri Yangın Çıkardı, Facia Önlenildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, seyir halindeyken bir tırın dorsesinin arka lastikleri alev aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücünün dikkati ve çevredeki araçların uyarısı sayesinde facia önlendi.

Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki 67 AFM 865 plakalı tır, Kepez istikametinden Ereğli Merkez yönüne seyir halindeyken dorsenin arka lastiklerinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler, korna çalarak tır şoförünü uyardı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, lastiklerin ısınmadan kaynaklı alev aldığı öğrenildi. - ZONGULDAK