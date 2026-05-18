Haberler

Tır virajı alamadı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Tır virajı alamadı: Aynı aileden 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi dahil 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ereğli-Zonguldak karayolu Ören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 20 EC 149 çekici ve 67 ALF 246 dorse plakalı tır, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, önce T.D. yönetimindeki 74 AR 624 plakalı otomobile çarptı, ardından devrildi.

Kazada tır sürücüsü ile otomobil sürücüsü T.D., eşi, çocuğu ile anne ve babası araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

ABD ordusuna büyük şok! Savaş uçakları havada çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarına hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı

Fenerlilere hareket yapmıştı! Takip ettiği Süper Lig devi ortaya çıktı
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

Okan Buruk müjdeyi verdi: Yıldız isimle imzalar atılıyor!
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı