Haberler

Uzman Çavuş Sahilde Havaya Ateş Açtı

Uzman Çavuş Sahilde Havaya Ateş Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Şırnak’ta görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, sahil kesiminde silahıyla havaya ateş açtı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Şırnak'ta görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, sahil kesiminde silahıyla havaya ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ofis Yolu sahil kısmında meydana geldi. Şırnak'ta görev yapan uzman çavuş T.Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle silahını çıkararak havaya ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, T.Ş.'yi gözaltına alarak işlem başlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi

CIA başkanı Moskova'ya üçlü zirve önerisiyle geldi
Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın