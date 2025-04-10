İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

Ereğli'de Polis Haftası kutlamaları

Ereğli'de Polis Haftası kutlamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Anıt Alanında düzenlenen program, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Kaya ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükçü tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükçü'nün günün önemini anlatan konuşmasının ardından Ereğli Meydanbaşı Şehitliğinde şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. Daha sonra şehitler için Ereğli Ulu Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.