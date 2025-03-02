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Zonguldak'ta kayıp kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki kadının cansız bedeni evinin yakınındaki su kuyusunda bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan Hava Gül Özcan'ın (50), evinin yakınındaki su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak'ta oturan Hava Gül Özcan'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Evde olmadığı anlaşılan Özcan için yakınları ve mahalleli çevrede arama yaptı. Evin yakınındaki su kuyusunun kapağının açık olduğunu görüp kontrol eden mahalleli, Hava Gül Özcan'ı fark etti.

CESEDİN BULUNDUĞU KUYU 7 METRE DERİNLİĞİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 metre derinliğinde olan ve 3 metresi suyla dolu kuyudaki Hava Gül Özcan'ın cansız bedenini çıkardı. Özcan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta kayıp kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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