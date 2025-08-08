Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir davayla ilgili görüşmek üzere karşı tarafın avukatının ofisine giden avukat, önce meslektaşı sonra da müvekkilleri tarafından darbedildi. Yaralanan avukat hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Avukat Şafak C., bir davayla ilgili görüşmek üzere karşı tarafın avukatı Mustafa D.'yi Müftü Mahallesi'nde bulunan ofisine çağırdı.
ÖNCE KARŞI TARAFIN AVUKATI SONRA DA MÜVEKKİLLERİ DARBETTİ
Ofiste başlayan görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şafak C., Mustafa D.'yi darbetti. Mustafa D., ofisten çıktığı sırada bina girişinde, davanın tarafı olan Şafak C.'nin müvekkilleri tarafından da darbedildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kaçarak taksi durağına sığınan Mustafa D., polis ekiplerini aradı. İhbara olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.