Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti

Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Haber Videosu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir davayla ilgili görüşmek üzere karşı tarafın avukatının ofisine giden avukat, önce meslektaşı sonra da müvekkilleri tarafından darbedildi. Yaralanan avukat hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Avukat Şafak C., bir davayla ilgili görüşmek üzere karşı tarafın avukatı Mustafa D.'yi Müftü Mahallesi'nde bulunan ofisine çağırdı.

Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti

ÖNCE KARŞI TARAFIN AVUKATI SONRA DA MÜVEKKİLLERİ DARBETTİ

Ofiste başlayan görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şafak C., Mustafa D.'yi darbetti. Mustafa D., ofisten çıktığı sırada bina girişinde, davanın tarafı olan Şafak C.'nin müvekkilleri tarafından da darbedildi.

Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaçarak taksi durağına sığınan Mustafa D., polis ekiplerini aradı. İhbara olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çözüm komisyonu 2. kez toplandı! Kurtulmuş'tan DEM'li üyelere özel önlem

DEM'li üyeler için aldığı özel önlem, toplantıya damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.