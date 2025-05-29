Ereğli'de 30 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Ereğli'de 30 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ailesinin bir süre haber alamadığı 30 yaşındaki Eyüp Sezgin evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde ailesinin haber alamadığı 30 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Sezgin'den (30) bir süre haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sezgin'in yaşadığı eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, genci hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Sezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sezgin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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