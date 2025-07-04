Erdemli'de 74 Yaşındaki Emekli Uzmanın Boğulması

Erdemli'de 74 Yaşındaki Emekli Uzmanın Boğulması
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Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 74 yaşındaki emekli uzman, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabah saatlerinde denize giren 74 yaşındaki emekli uzman boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet A. (74), sabah saatlerinde denize girdi. Yaşlı adamı denizde hareketsiz görenler durumu sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine bildirdi.Kıyıya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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