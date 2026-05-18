Erdek'te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı ekildiği belirlenen 32 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek kırsalında M.G. isimli şahsın bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede yaptıkları aramada 32 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevir bitkileri sökülerek muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
