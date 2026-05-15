Haberler

Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Türkmenistan uyruklu tarım işçisi Meylis Omarov, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan tarım işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesine bağlı Şahinburgaz Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Meylis Omarov (36), çalıştığı sırada traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meylis Omarov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Omarov'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Edirne Belediye Başkanı Gencan, AK Parti’ye katılacağı iddiasını yalanladı

Burcu Köksal'dan sonra sıra onda mı? CHP'li başkan iddiaları yanıtladı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşları kutlamaların önüne geçti
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı

Galatasaray kupasına kavuştu!
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı

Herkes Okan Buruk'un oğlunun formasında yazan isme takıldı
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı