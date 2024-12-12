Erdek'te İş Kazası: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen iş kazasında, elektrik akımına kapılan 54 yaşındaki Ali Ç., hayatını kaybetti.

Olay, 11 Aralık 2024 tarihi saat 16.00 sıralarında Erdek'e bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ormanlı Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan Ali Ç., henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali Ç.'nin cenazesi, olayın ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sivas nüfusuna kayıtlı olan ve inşaat işçisi olarak çalışmak üzere Erdek'e geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR