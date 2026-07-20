Erdek'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada, gübre çuvallarının altına gizlenmiş 11 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Erdek ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan şüpheli bir araçta, narkotik dedektör köpeği 'Dark'ın tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, araçta bulunan gübre çuvallarının altına gizlenmiş halde 11 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan M.T.A. (31) ve A.S. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı