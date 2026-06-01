"Dur" ihtarına uymadı, ehliyetsiz çıktı: 240 bin lira ceza yedi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 240 bin lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek girişindeki itfaiye kavşağında görev yapan polis ekiplerinin dur ihtarına rağmen kaçan motosiklet sürücüsü, kısa süreli takibin ardından ilçe girişindeki kamyon garajı önünde trafik ekiplerince durduruldu.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin lira olmak üzere toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
