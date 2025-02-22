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Erdek'te Çalıntı Kamyonetle Kaza Yapan Şüpheli Kaçtı

Erdek'te Çalıntı Kamyonetle Kaza Yapan Şüpheli Kaçtı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yapan şüpheli, olay yerinden başka bir aracı çalarak kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yapan şüpheli, olay yerinden kaçmak için başka bir aracı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Erdek-Bandırma karayolu Düzler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. isimli şüpheli, park halindeki 10 E 2659 plakalı kamyoneti çalarak Bandırma yönüne doğru hareket etti. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan çıkan şüpheli, çevrede bulunan başka bir aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan çalıntı kamyonet üzerinde inceleme yaparken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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