Erciyes Üniversitesi'nde Kanlı Kavga: Eski Eşini Vuran Şüpheli Yakalandı

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) eski eşini pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, kampüste bulunan trafik ekibinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle Meliha K.'ya okul önünde ateş etti. Talihsiz kadın göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli F.K. da olayın ardından yol kenarına park ettiği 50 ACL 488 plakasına binerek yola çıktı. Bu sırada etraftaki öğrencilerin çığlıklarını duyan kampüsteki trafik ekibi, kendilerine doğru gelen aracı durdurdu. Katil zanlısı F.K.'yı kaçmadan yakalayan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olayın ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Meliha K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kadının cenazesi morga kaldırıldı

Meliha K.'nın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan morga kaldırıldı. - KAYSERİ