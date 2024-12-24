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Erciş'teki Tasarlayarak Öldürme Suçunun Firarisi Kütahya'da Yakalandı

Erciş'teki Tasarlayarak Öldürme Suçunun Firarisi Kütahya'da Yakalandı
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Van'ın Erciş ilçesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan aranan İlyas D., Kütahya'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, üstünde ruhsatsız bir tabanca ile 8 mermi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Van'ın Erciş ilçesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan aranan firari şahıs, Kütahya'da polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cinayet şüphelisi İlyas D.'nin Zafertepe Mahallesi Sebat Sokak üzerinde bir inşaat alanındaki konteynerde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan İlyas D'nin üst aramasında, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı 8 adet mermi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü açıklandı.

Olayın geçmişi

2 Kasım'da Van Erciş Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, gözaltında bulunan Aydın Tokay, adli işlemleri için rapor alındığı sırada Gökhan Dilmaç tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Aynı olayda, hastane çalışanı Emrah Budak da hayatını kaybederken, muayene için hastanede bulunan Ferahdiba Taşdemir başından yaralanmıştı.

Olay yerinde bulunan polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren Gökhan Dilmaç bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilmiş, ancak saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen İlyas D. olay yerinden kaçmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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