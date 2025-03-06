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Erciş'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 629 Gram Ele Ge geçirildi

Erciş'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 629 Gram Ele Ge geçirildi
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Van'ın Erciş ilçesinde yapılan bir operasyonda, 2 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 43 bin 400 TL paraya da el konuldu.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 629 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan istihbarat çalışmalarında Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda bir araçta yapılan aramada 2 kilo 629 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 400 TL paraya el konulurken, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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