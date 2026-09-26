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Erciş’te takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Erciş’te takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Van’ın Erciş ilçesi Sanayi Sitesi civarında meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü S.U. ağır yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesi Sanayi Sitesi civarında meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü S.U. ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Erciş Yeni Sanayi Sitesi civarında 38 AH 384 plakalı otomobil sürücüsü S.U.'nun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen S.U. ambulansla S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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