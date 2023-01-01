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Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

3. Sayfa Haberleri

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, kontrol noktasındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçedeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ile trafik uygulamalarının yapıldığı noktaları, Jandarma emniyet noktalarını emniyet mensuplarını jandarma mensuplarını, zabıta birimini ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, sürücülere baklava ikram ederek, trafik kurallarına uymalarını istedi. Güvenlik güçlerinin ve zabıta ekibini de yeni yılını tebrik eden Mehmetbeyoğlu, baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu vermiş olduğu röportajda 2023 Yılana gireceğimiz bu saatte şehrimizin farkı noktalarında gerek emniyet birimlerimiz gerek jandarma birimlerimiz iç işleri bakanlığımızın emir ve talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın huzurlu bir yıl geçirebilmesi anlamında yeni bir yıla girerken sağlıkla sıhhatle mutlulukla geçirebilmesi noktasında bugün arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz bundan sonraki süreçte de yapılan çalışmalarda arkadaşlarımızın denetim noktalarındaki hassasiyetlerini gördük biz 2023 yılının Erciş'imize Van'ımıza memleketimize sağlıkla sıhhatle dolu bir yeni bir yıl olmasını temenni ediyoruz tüm basın mensubu arkadaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyoruz dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Erciş Van 3. Sayfa Haberler

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