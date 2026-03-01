Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı
ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, Erbil semalarında hava savunma füzelerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini aktardı. Saldırı sırasında bölgede siren sesleri yükselirken, güvenlik güçleri vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.
Havalimanından dumanlar yükselirken, saldırıdaki mal ve can kaybına dair henüz açıklama yapılmadı. - ERBİL