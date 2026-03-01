Haberler

Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı

Irak'ın kuzeyindeki IKBY'de, ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na bir saldırı gerçekleştirildi. Görgü tanıkları, havada füzelerin ateşlendiğini ve patlamalar olduğunu bildirdi. Saldırı sırasında güvenlik önlemleri alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları, Erbil semalarında hava savunma füzelerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini aktardı. Saldırı sırasında bölgede siren sesleri yükselirken, güvenlik güçleri vatandaşlara kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.

Havalimanından dumanlar yükselirken, saldırıdaki mal ve can kaybına dair henüz açıklama yapılmadı. - ERBİL

