ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 4 İHA düşürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na yaklaşan 4 adet insansız hava aracının (İHA) bölgede konuşlu hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, bölgedeki diğer ülkelerde tansiyon yükselmeye devam ediyor. IKBY'nin başkenti Erbil'de bulunan ABD Başkonsolosluğu çevresinde İHA'lar tespit edildi.

Iraklı güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, İHA'ların tespit edilmesinin ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkonsolosluğu hedef aldığı belirtilen 4 İHA, hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği bildirildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı