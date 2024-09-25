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Erbaa'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Genç Kadın Yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir genç kadın, sokakta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. S.A. adlı kadın, sırtından aldığı darbe ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Erbaa'da genç kadına sokak ortasında bıçaklı saldırı anı kamerada

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen S.G'ye arkadan yaklaşan bir kişi bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç kadın kaçmaya çalışırken saldırgan peşine düştü ve aralarında kısa bir kovalamaca yaşandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının vücudunun birkaç bölgesinde kesiklerin oluştuğu öğrenildi. Polis, iddialara göre adli dengesi yerinde olmayan M.K. isimli kişiyi gözaltına altına aldı.Olayla ilgili inleme başlatıldı.

Erbaa'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Genç Kadın Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR - 3.Sayfa

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