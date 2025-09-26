Haberler

Erbaa'da Otobüs Yolcusu Tuvalette Kalp Krizi Geçirdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde mola veren otobüste yolcu olan Hasan Deveci, dinlenme tesisinin tuvaletinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dinlenme tesisinde duran otobüsteki yolcu, mola sırasında tuvalette kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Hasan Deveci tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Suşehri ilçesinden yolcu alarak İstanbul istikametine ilerleyen yolcu otobüsü Erbaa'da bir dinlenme tesisinde mola verdi. Tesiste otobüsten inen Hasan Deveci, bir benzin istasyonunun tuvaletine girdi. Bir süre sonra geri dönmeyen Deveci, firma görevlileri tarafından lavaboda yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen yolcu, ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deveci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deveci'nin son anları, benzin istasyonundaki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
