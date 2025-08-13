Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in 35 milyon TL değerindeki Mercedes Maybach arabasına el konulduğu iddia edildi. Epözdemir'in aracındaki çakarın da korsan olduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

EPÖZDEMİR 4 GÜNDÜR GÖZALTINDA

Epözdemir, başlatılan soruşturma kapsamında 4 gündür gözaltında. Başsavcılık, gözaltı süresinin bir gün daha uzatılması talimatı vermişti.

BİR KİŞİ DHA GÖZALTINA ALINDI

"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık A.D'nin iddialarında adı geçen C.Ç'nin eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Bu arada emniyetteki işlemleri devam eden avukat Rezan Epözdemir'in de bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

35 MİLYONLUK ARACINA EL KONULDU

Öte yandan gazeteci Cem Küçük'ün aktardığına göre, soruşturma kapsamında avukat Rezan Epözdemir'in 35 milyon TL değerindeki Mercedes Maybach arabasına el konulduğu iddia edildi. Epözdemir'in aracındaki çakarın da korsan olduğu iddialar arasında.

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü. Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
