Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi

"Gerçek acı henüz gelmedi"
Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi

Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kontrolden Çıkan Araçla Kazaya Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücü, kontrolden çıkan aracıyla önce balıkçı tezgahına, ardından başka bir otomobile ve bir eczaneye çarparak durabildi. Olay sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi

Kontrolden çıkan araç önüne gelene çarptı

BURSA - Bursa'da direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücü kontrolden çıkan araçla önüne gelene çarptı. Metrelerce ilerleyen araç bir eczaneye çarptıktan sonra durabildi.

Kaza akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücünün kontrolünden çıkan araç, önce balıkçı tezgahına ardından bir otomobile daha sonra yol kenarındaki tabelayı devirip eczaneye çarptı. Metrelerce ilerleyen aracı fark eden çevredekiler panik dolu anlar yaşarken 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.