Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş 3. Sayfa Haberleri Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü. Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü. Arama kurtarma ekipleri Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50'nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Türkiye 3. Sayfa Haberler

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