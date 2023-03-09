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Enkazda 40 bin lira değerindeki altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde evleri yıkılan bir ailenin enkaz altında kalan 40 bin lira değerindeki altınları bulundu, haberi alınca koşarak gelen kadın sevinçten bayıldı.

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Enkazda altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı

40 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ ALTINLARA ULAŞILDI

Depremlerin ardından ilçede yaşayan Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri yıkıldı. Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti. Ailenin belirttiği bölgede arama yapan firma bir süre sonra yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlara ulaştı.

Enkazda altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı

SEVİNÇLE KOŞARKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Altınların bulunması üzerine Mete, aileye haber verdi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı. Ertuğrul çiftine altınları güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi. Ertuğrul çifti, bölgede çalışma yapan depremin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmayan tüm ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

vatandaş rıza:

Neyapsın bir suya bir cafıra hasret billet 30 bin tl icin bayılıyor ona ilac gibi geldi hic değilse bi karnı doyar kızılardan bir cadır alır artık parası var

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