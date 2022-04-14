Son dakika haberi: Eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ablasına kötü davrandığını iddia ettiği eniştesi Ekrem Kurt'u av tüfeğiyle öldüren Abdurrahman A. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 48 yaşındaki Abdurrahman A. ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan eniştesi Ekrem Kurt'u av tüfeğiyle vurmuş, hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı tutuklandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Abdurrahman A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.