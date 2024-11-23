Üye Girişi
Haberler

Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcılık şoku

Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcılık şoku
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, dolandırıcıların hedefi oldu. Kendisini Aydın Belediyesi'nden arayan bir kişi olarak tanıtan dolandırıcı, tekerlekli sandalye satın almak için para talebinde bulundu. Düzyatan, talebi geri çevirmedi ve hatta daha fazla sandalye almayı teklif etti. Dolandırıcıların ağına düştüğünü sonradan fark ettiğini söyleyen ünlü oyuncu yaşadığı olayı anlattı.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıcıların ağına düştü. Aydın Belediyesi'nden aradığını söyleyen bir dolandırıcının sözde tekerlekli sandalye satın almak için para talebini geri çevirmeyen Düzyatan, ''Çok kolay dolandırılırım'' dedi.

Geçtiğimiz akşam 'Dünya Varmış' filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, filmle ilgili açıklamalarının yanı sıra başından geçen ilginç dolandırıcılık hikayesini de paylaştı.

Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek, kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka numarasına yatırdığını söyledi.

Engin Altan Düzyatan yaşadığı olayı şöyle anlattı;

''Bir gün eşim Neslişah yanımdayken ' Aydın Belediyesi'nden arıyoruz' diye bir telefon geldi. Çok ciddi bir adam, 'Ben Aydın Belediyesi sekreteri, Engin bey, sizi tanıyoruz, çok hassas bir insansınız. Otuz sekiz tane tekerlekli sandalye aldık, son iki tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi. Sonra beni belediye başkanı olduğunu söyleyen başka birine bağladı. Adam bana teşekkür etti, sohbet ettik. Ben de 'Ne demek efendim, hatta 3-4 tane alayım' dedim ve parayı yatırdım. Neslişah, 'Bu gerçek olamaz' dedi ama ben belediye başkanıyla konuştuğumu sandım. Parayı yatırdım ve sonra arayan da, bağlayan da ortadan kayboldu. Çok kolay dolandırılıyorum.''

Kaynak: Haberler.com / Ezgi Taşlı - 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler

 'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Verdikleri ilk talimat bakın ne oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.