Engelli Vatandaşın Evi Dolandırıcılık İle Satıldı: Emlakçı Tutuklandı

Engelli Vatandaşın Evi Dolandırıcılık İle Satıldı: Emlakçı Tutuklandı
Güncelleme:
Antalya'da yüzde 91 engelli raporu bulunan bir vatandaşın evini 3 milyon 750 bin TL'ye satan emlakçı yakalandı. Emlakçı adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, kız arkadaşı ev hapsine alındı.

Antalya'da yüzde 91 engelli raporu bulunan vatandaşın evini 3 milyon 750 bin TL'ye satarak parayı kız arkadaşının hesabına aktaran emlakçı yakalandı. Adliyeye sevk edilen emlakçı tutuklanırken, kız arkadaşı hakkında ev hapsi kararı verildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yüzde 91 engelli raporu bulunan B.T. isimli vatandaşın evinin satılarak paranın farklı hesaba aktarılmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Olayla ilgili yapılan incelemede, şüphelilerin emlakçı G.B. ve kız arkadaşı G.İ. olduğu tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan vekaletname ve belge asılları, 2 cep telefonu, sim kartlar ve suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında bir araca el konuldu. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden para hesabına aktarılan G.İ. hakkında ev hapsi kararı verilirken, emlakçı G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

