Engelli Vatandaş, Siirt'te Kaybolduktan Sonra Bulundu

Engelli Vatandaş, Siirt'te Kaybolduktan Sonra Bulundu
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Siirt'in İnkapı köyünde kaybolan 59 yaşındaki zihinsel engelli S.O., AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Arama çalışmaları sabah gün doğumunda başladı ve S.O. köyden 4 kilometre uzakta bitkin halde bulundu.

Siirt'in merkez İnkapı köyünde kaybolan engelli bir vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde kaybolduğu öğrenilen 59 yaşındaki zihinsel engelli S.O. için sabah gün doğumunda ihbarda bulunulması üzerine, Siirt AFAD, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve vatandaşların katılımıyla bölgede arama tarama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara AFAD'ın 3 kişilik uzman termal dron ekibi de destek verdi.

Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda S.O., köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bitkin halde sağ olarak bulunarak sağlık kontrolü için ambulans ekiplerine teslim edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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