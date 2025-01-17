Engelli Öğrenci Eylül, Öğretmenlerinin Desteğiyle Karnesini Evinde Aldı

Tokat'ta yaşayan doğuştan engelli Eylül Şura Par, öğretmenlerinin desteğiyle akülü sandalyeye kavuşarak, karnesini evinde almanın mutluluğunu yaşadı.

Tokat'ın Kılıçlı köyünde yaşayan 11 yaşındaki Eylül Şura Par, doğuştan gelen omurilik rahatsızlığı nedeniyle TOKİ Ortaokulu 5'inci sınıfta olmasına rağmen sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelemiyor. Par, matematik öğretmeni Fatma Özsüleyman ve Din Kültürü öğretmeni Esra Sümbül'ün desteğiyle eğitimine devam ediyor. Her hafta 9 kilometrelik yolu kat ederek Eylül'e ders veren öğretmenleri, aynı zamanda okulda bir yardım kampanyası başlatarak Eylül'e akülü sandalye hediye etti. Bu hediye küçük Eylül'ün hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Eğitim azmiyle diğer öğrencilere örnek olan Eylül, karnesini öğretmenlerinin elinden evinde aldı. - TOKAT