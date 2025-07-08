Engelli Kızını Kurtaran Baba Hayatını Kaybetti

Engelli Kızını Kurtaran Baba Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Cebeci Uzunkum plajında, engelli kızı Rana Akın'ı kurtarmak için denize giren baba Murat Akın, boğularak hayatını kaybetti. Kızı hastaneye kaldırılırken, babanın cenazesi memleketi Düzce'ye gönderildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde engelli kızını kurtaran baba, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Cebeci Uzunkum plajında meydana geldi. Düzce'den geldikleri öğrenilen Murat Akın (52) ile kızı Rana Akın, denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Rana Akın'ı kurtarmak için baba hemen müdahale etti. Vatandaşların da ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Engelli kız ve babası sudan çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Rana Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Murat Akın hayatını kaybetti. Bölgenin girilmesi yasak olan sahiller arasında yer aldığı öğrenildi.

Murat Akın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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