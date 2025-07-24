Engelli Kadına Darbeye Bakanlıktan Destek Süreci

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'da sokakta darp edilen bedensel engelli kadın için destek sürecini başlattığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Erzurum'da sokak ortasında 5 kişi tarafından darbedilen engelli kadına yönelik destek sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında 'Erzurum'da bedensel engelli kadın, sokak ortasında 5 erkek tarafından tekme ve sopalarla darbedildi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte, il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Şiddete maruz kalan engelli vatandaşımız ve aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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