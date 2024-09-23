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Engelli Çobana Saldırı: Kız Kardeşler Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, engelli çobana saldırarak ağır yaralayan kız kardeşler tutuklandı. Olayın ardından köydeki yaşananlar ve saldırının nedenleri tartışma konusu oldu.

Engelli çobanı öldüresiye döven kız kardeşler tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli çobanı öldüresiye döven ve bu anları görüntüleyen kız kardeşler tutuklandı.

Andırın ilçesine bağlı Çokak köyü kırsalında hayvan otlatan engelli çoban Nail Yener, yine hayvan otlatan S.G. tarafından hem tokat hem de sopa ile öldüresiye dövülmüş, kız kardeşi M.G.'de bu anları saniye saniye görüntülemişti. Bunun üzerine genç kızlar jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Genç kızlar ifadesinde çobanın kendilerini taciz ettiğini bu nedenle dövdüklerini öne sürmüştü. Ancak çoban gözaltın alınıp tacizden serbest kaldı. Genç kızlar ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Genç kızlar savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk eldi. Mahkemeye çıkan iki kız kardeş tutuklandı. Genç kızlar jandarma tarafından cezaevine götürüldü.

Engelli Çobana Saldırı: Kız Kardeşler Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa

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