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Engelli Çoban Darp Edildi: Olay Sosyal Medyada Gündem Oldu

Engelli Çoban Darp Edildi: Olay Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde engelli çoban, genç kızlar tarafından dövülüp videoya alındı. Çoban, darp edildiğini ve genç kızların alkol isteğini reddedince saldırdıklarını söyledi. Olay sonrası iki genç kız gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bir genç kız tarafından öldüresiye dövülen, başka bir genç kız tarafından da görüntüye alınan engelli çoban "Çok dövdüler ellerinden zor kurtuldum" dedi.

Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesinde Nail Yener isimli engelli çoban S.G. isimli genç kız tarafından önce tokatla sonra da sopa ile öldüresiye dövülmüş kız kardeşi M.G. ise bu anları saniye saniye cep telefonuyla görüntülenmişti. Bu olayın sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından iki genç kız gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmiş ve engeli çobana "bizi taciz etti" suçlamasında bulunmuştu. Bu suçlama sonrası engelli çoban gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Çoban Yener, basın mensuplarının olayı sorması üzerine, "Ben hayvan otlatıyordum geldiler beni dövdüler. En son sopayla kafama vurdular. Kanlar içinde kaldım. Çok dövdüler ellerinden zor kaçıp eve gittim" dedi. Çoban Yener, genç kızların alkol istediğini almayınca kendisini darp ettiğini de söyledi. Yener, daha sonra ailesiyle evine gitti.

Bu arada iki kız kardeşin adliyedeki sorgusu devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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