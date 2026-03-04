Haberler

Engelli bireyin aracıyla yakalanan gençlere ceza

Güncelleme:
Aksaray'da engelli bireye ait araba ile yakalanan genç sürücülere ceza kesildi. Trafik polisleri, aracın engelli aracı olduğunu tespit ettikten sonra hem sürücüye hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Aksaray'da engelli bir şahsa ait araçla trafikte polise yakalanan gençlere ceza kesilirken, araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Olay gece yarısı Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı denetim yapan trafik polisleri, şüphe üzerine tiyatro kavşağından şehir merkezi istikametine seyreden 68 AFL 753 plakalı otomobili durdurdu. Ruhi Can Ç. (20) isimli sürücüyü ehliyet kontrolünden geçiren polis ekipleri araç üzerinde yaptığı sorgulamada aracın engelli birey aracı olduğunu tespit etti. Engelli bireyin dışında kullanılması yasak olan araçla yakalanan genç sürücüye bin lira ceza kesilirken, sigortasız olduğu belirlenen araç sahibine de sigortasızlıktan bin 246 lira ceza kesildi. Otomobil trafikten men edilerek olay yerine çağırılan çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Araç sahibinin oğlunun ehliyeti olmadığı için direksiyonu arkadaşı Ruhi Can Ç.'ye devrettiği ve arkadaş grubuyla birlikte gezmeye çıktıkları anlaşıldı. - AKSARAY

