Üye Girişi
Haberler
Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem

6 Şubat depremlerinde ağır kayıplar veren ilimiz bir kez daha sallandı

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Sel ve Heyelan Felaketi: 27 Ölü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Sel ve Heyelan Felaketi: 27 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda etkili olan güçlü yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kuzey Sumatra'da birçok bölgede hasar meydana geldi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Toprak kayması nedeniyle Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Deli Serdang bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 20 kişi ise yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, araçların otoyolda çamur altına kalması sonucu kaybolan kişilerin kurtarma ekiplerince arandığı belirtildi. Karo, Güney Tapanuli ve Padang Lawas bölgelerinde ise toplam can kaybının 20'ye ulaştığı açıklandı.

Heyelan ve sel nedeniyle evlerde, camilerde ve tarım arazilerinde hasar meydana gelirken, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da yaşanan sel felaketi, düzenlenen bölgesel seçimlerde oy kullanma işlemlerinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. - SUMATRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
img

Dünyaca ünlü otomotiv devi iflas etmek üzere olduğunu duyurdu
img

Muhtarın yerine kayyum atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı'da Tutku Dilara Kayıkçı bulundu mu, öldürüldü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.