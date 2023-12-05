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Endonezya'daki Marapi Yanardağı Patlaması: Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

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Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nın patlamasının ardından 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 22'ye yükseldi. Yanardağ çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nın patlamasının ardından 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen patlamanın ardından yanardağ çevresinde arama çalışmaları sürüyor. Padang Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yanardağa birkaç metre uzaklıkta 9 dağcının daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı sayısının 22'ye yükseldiği belirtildi. Patlama sonrası en az 50 dağcı kurtarılırken, kayıp olarak bildirilen 1 dağcının henüz bulunamadığı kaydedildi.

Marapi Yanardağı pazar günü meydana gelen patlamanın ardından 3 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmüştü. Son olarak Ocak ayında faaliyete geçen Marapi Yanardağı, Endonezya'daki aktif 127 yanardağ arasında yer alıyor. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sumatra Adası Yanardağ Uluslararası Doğal Afetler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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