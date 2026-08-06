Haberler

Bromo Dağı'nda yangın: 60 hektar kül oldu

Bromo Dağı'nda yangın: 60 hektar kül oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Bromo Dağı Milli Parkı'nda pazartesi günü başlayan yangında en az 60 hektar alan yandı. Dik arazi ve şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor, parkın bazı bölümleri turistlere kapatıldı. Can kaybı ve yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde bulunan Bromo Dağı Milli Parkı'nda pazartesi günü başlayan yangında en az 60 hektarlık alan yandı.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Bromo Dağı Milli Parkı, pazartesi gününden bu yana yanıyor. Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, üç gündür devam eden yangında en az 60 hektarlık alan yandı. Alevlere müdahale etmek ve alevlerin etkili olduğu noktaları tespit etmek için bir itfaiye aracının ve bir su tankerinin ve su püskürten bir dronun bölgeye gönderildiği aktarıldı.

Yetkililer, dik arazi yapısının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ve şiddetli rüzgarların yangının daha geniş alanlara yayılmasına neden olduğunu söyledi. Pazartesi gününden bu yana parkın bazı bölümleri turistlere kapatıldı.

Yangının çıkış nedeni ile can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi

Göç krizinde 'misilleme' tehdidi: Eğer pazar gününe kadar kalkmazsa...
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler